Dionisi a rischio esonero: il Sassuolo pensa all’ex Juve in caso di cambio in panchina. Tutti i dettagli

Alessio Dionisi è a rischio esonero. Come riportato da Sport Mediaset, il Sassuolo non sarebbe soddisfatto e i pochi punti ottenuti finora, solo 19, mettono in bilico l’allenatore.

Per l’eventuale sostituzione circola anche il nome di un ex Juve, Fabio Grosso, reduce dall’esperienza in Francia al Lione.

