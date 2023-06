Dionisi esalta Frattesi: «Ha una qualità che in pochi hanno». Le parole sull’obiettivo di mercato della Juve

Dionisi, ospite a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha parlato di Frattesi, obiettivo di mercato della Juve e non solo.

DIONISI – «Frattesi in due stagioni ha confermato quel che pensavamo di lui. La capacità di inserimento è la prima qualità che ha e che hanno pochi altri. Quanti gol ha nelle gambe? Dipende dalla continuità e da come gioca. È cresciuto ogni stagione, questa è stata la stagione in cui ha dimostrato ancor di più le sue qualità. Quando l’ho conosciuto a Sassuolo, ci siamo presentati e mi ha detto che gli piace attaccare, far la mezzala. Io gli ho detto che non mi interessava quello che fa nella metà campo avversaria perchè avevo visto che quello lo faceva già bene. A me interessava come gioca nella metà campo difensiva. Devo dire che realmente ci mette molta dedizione e disponibilità. E’ un giocatore che ha corsa e intensità. Spesso arriva a rubare palla».

