Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky ha commentato il rinnovo di contratto di Rabiot con la Juve.

DI MARZIO – «È un vero e proprio colpo, come se la Juve avesse comprato un giocatore. C’erano Manchester United e Bayern Monaco e poteva guadagnare più soldi. Allegri ha avuto un ruolo fondamentale. Manna è stato tre volte in Costa Azzurra per parlare con giocatore e mamma Veronique. Hanno lasciato i tempi giusti, non sono stati asfissianti».

