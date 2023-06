Rinnovo Rabiot, la profezia di Allegri: «La sua maturazione non è completata». Lo disse in conferenza stampa sul francese

Il rinnovo di Rabiot stata in qualche modo previsto da Allegri. A Sky Sport è rispuntato un video in cui l’allenatore della Juve in una conferenza stampa parlò così del cenrocampista francese.

ALLEGRI SU RABIOT – «Meno male ha cominciato a fare gol! Dovrebbe essere arrabbiato perché in carriera ne ha fatti pochi. È maturato, ma la sua maturazione non è completata».

