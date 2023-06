Torricelli: «Rabiot prima non si sentiva importante alla Juve». Le parole dell’ex gloria sul rinnovo del giocatore

Torricelli, ex gloria della Juve, ai microfoni di Radio Bianconera ha detto la sua sul rinnovo di Rabiot.

LE PAROLE – «Rabiot l’avrei rinnovato per ciò che ha fatto vedere quest’anno per cui sono d’accordo con questa scelta. Nei primi anni in cui non ha reso quanto ci si aspettava, secondo me non si sentiva importante nel progetto e alcuni giocatori sono così, riescono a rendere solo quando si sentono al centro del progetto».

