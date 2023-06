Rabiot Juve, dall’addio quasi sicuro al rinnovo di contratto di un anno: perché vale come un colpo di mercato

Il rinnovo di contratto di un anno di Rabiot è da considerare come un colpo di mercato per la Juve. Come spiegato dal giornalista Marco Demicheli a Sky Sport 24, infatti, i bianconeri in queste settimane non hanno mai perso la speranza di convincere lui e la mamma a firmare, anche se solo fino al 2024 e alle stesse condizioni economiche.

Rabiot a fine campionato era dato per partente sicuro a zero e trattenerlo nonostante le avances del Manchester United vale quasi come un nuovo acquisto.

The post Rabiot Juve, dall’addio quasi sicuro al rinnovo: perché vale come un colpo di mercato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG