Zola svela: «Ho visto la Juventus Next Gen e mi ha impressionato». I complimenti dell’ex campione di Chelsea e Cagliari

Zola, ex campione tra le altre di Chelsea e Cagliari, a Calciomercato l’Originale su Sky Sport si è complimentato con la Juve per il progetto Next Gen.

ZOLA – «Le seconde squadre sono costo che si ripaga e la Juventus ne è stata testimone. Con il rispetto per i campionati primavera, non c’è un campionato che ti può preparare come la Serie C. E’ un campionato vero perché ti puoi confrontare con giocatori esperti. L’ho visto da alcune partite della Juventus, sono rimasto impressionato dalla qualità raggiunta da questa squadra».

