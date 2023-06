Iling-Junior non pensa al mercato e alle voci che stanno circolando anche sul suo conto: le FOTO del talento della Juve

Iling-Junior non pensa alle voci di mercato che in questi giorni stanno circolando anche sul suo conto. Il giovane e talentuoso talento della Juve, infatti, in questo momento si sta godendo un po’ di meritato riposo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @samuelilingjr

A rivelarlo è stato lo stesso Iling-Junior con alcune foto pubblicate via Instagram direttamente da una abitazione a pochi passi dal mare.

