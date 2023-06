Mercato Juve: annuncio dell’agente di Gnonto sul futuro dell’attaccante italiano dopo la retrocessione del Leeds

L’agente di Gnonto, Vigorelli, ai microfoni di Tv Play ha fatto un annuncio sul futuro dell’attaccante dopo la retrocessione del Leeds. Queste le parole sul giocatore accostato anche alla Juve in chiave mercato.

LE PAROLE – «Siamo concentrati sull’Europeo Under 21, poi parleremo col Leeds e vedremo. Le opzioni non mancheranno, ma vista l’esperienza in Premier League fantastica l’idea sarebbe quella di continuare in quella direzione».

