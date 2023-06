Pellegrini non torna alla Juve: scambio con Milinkovic? Il piano della Lazio per la permanenza dell’esterno a Roma

La Lazio non ha riscattato Pellegrini dalla Juve per 15 milioni dopo i 6 mesi di prestito, ma farà di tutto per trattenere il terzino a Roma.

Come spiegato dal Corriere dello Sport, infatti, la permanenza del giocatore è uno degli obiettivi di mercato dei biancocelesti. Se Pellegrini non rientrerà in un possibile scambio con Milinkovic-Savic, la Lazio proverà a prenderlo con un nuovo prestito con diritto di riscatto a costi più bassi. Il giocatore ha già comunicato a Lotito che può ridursi l’ingaggio.

