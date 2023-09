Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi si gode la vittoria di San Siro ammettendo che in una certo senso si aspettava una bella prova dei suoi.

Alessio Dionisi ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro l’Inter. “Mi aspettavo di fare una bella prestazione, la partita con la Juve ci ha dato delle conferme. Cresce la consapevolezza di squadra. Nel primo tempo abbiamo concesso, ma anche creato. L’Inter ci ha messo in difficoltà, ma nel secondo tempo siamo entrati per giocare. Il peccato è non aver avuto questo atteggiamento prima, adesso sarebbe un peccato non confermarlo. Ce la siamo giocata a viso aperto, con 4 attaccanti. In pochi lo fanno, serve qualità ma anche grande disponibilità. Oggi ci godiamo la serata, sarebbe bello dare continuità di risultati”.

Denzel Dumfries

Elogi ai singoli

“La prestazione di oggi mi fa pensare al Frosinone, ma è presto per avere rimpianti. Questa partita la metto al primo posto perché l’Inter è veramente forte, in poche hanno questa qualità. Speriamo di ripeterci. I complimenti sono per tutti. Boloca sta crescendo in maniera esponenziale, lo dico qui perché è un ragazzo giusto, viene dal basso come me. Ma non deve smettere di volersi confermare. Merito a noi che siamo stati equilibrati che siamo stati bravi a giocare con tanti giocatori offensivi”.

La ricetta per il futuro

“Serve umiltà e ambizione, personalità ce l’abbiamo. L’ambizione ti porta a non fermarti mai. Se siamo ambiziosi riusciremo ad avere poco rammarico in futuro”.

L’articolo Dionisi: “L’Inter ci ha messo in difficoltà ma nel secondo tempo siamo entrati per giocare, sarebbe bello dare continuità” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG