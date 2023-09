Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri che perdono in casa col Sassuolo; ecco l’analisi dell’allenatore Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi a DAZN commenta la sconfitta di stasera contro il Sassuolo rammaricandosi per le occasioni sprecate nel primo tempo; ecco le sue considerazioni. “Un buon primo tempo contro una squadra di valore e in salute. Dovevamo fare più di un gol nel primo tempo, nel secondo tempo siamo partiti bene, poi l’infortunio dell’uno a uno e non siamo più riusciti ad essere lucidi. E peggio dopo la prodezza di Berardi: abbiamo perso la nostra lucidità. Nel primo tempo siamo stati bravi, abbiamo concesso solo due ripartenze e non abbiamo sofferto più di tanto. Per quello che abbiamo creato e per le palle arrivate in area per centrocampisti ed attaccanti potevamo segnare di più. Ci sono poi episodi. che non girano a favore e contro squadre così se perdi lucidità e distanze è difficile”.

Alexis Sanchez

Sul goal di Berardi

“Lui è bravissimo, intenso. Un giocatore con grandissime qualità baliste, è un eurogol, non se ne vedono tanti. Purtroppo è capitato ma dovevamo essere più squadra, rimanere nelle distanze, non abbiamo creato più con lucidità come avevamo fatto prima del gol preso”.

Sulla profondità della rosa

“Sanchez sta bene, non ha fatto preparazione ma sta lavorando bene, ci aiuterà, si allena con noi sapendo i nostri metodi e principi e ci darà una mano. Infortunio Arnautovic ci toglie le rotazioni che per noi sono importantissimi, ma dobbiamo andare avanti e recuperare anche Cuadrado e Sensi che nelle rotazioni possono aiutarci”.

