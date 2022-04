L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha illustrato le difficoltà che la sua squadra potrebbe trovare domani contro la Lazio.

Domenico Berardi è in dubbio per il match di domani alle 18, lo ha detto Alessio Dionisi in conferenza stampa. “La gara con la Lazio non sarà facile. Hanno tutti a disposizione, forse mancheranno solo Pedro e Luiz Felipe. Arrivano dal derby perso e senza dubbio vorranno riscattarsi, senza pensare all’incognita del dopo-sosta. Dovremo dimostrare di voler ripartire da dove abbiamo concluso e cioè dalla vittoria con lo Spezia”.

“La rifinitura di domani sarà importante, solo oggi eravamo tutti insieme. Chi è rimasto qui ha potuto prepararsi bene, mentre chi era Nazionale può essere tornato più o meno carico. Berardi? Oggi si è allenato a parte e domani valuterò la sua situazione. Il finale di stagione è sempre particolare, sappiamo che le gare che affronteremo saranno importanti. La Lazio è sicuramente più forte di noi, ma dobbiamo fare più punti possibili e migliorare quanto fatto nel girone di andata“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG