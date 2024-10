L’esterno destro nerazzurro ammette candidamente che giocare sul campo sintetico di Berna è stato molto difficile. L’Inter ha confermato di trovarsi in un buon momento se si considera il mero risultato della gara di ieri; tuttavia contro lo Young Boys i nerazzurri hanno dovuto faticare molto per portare a casa i 3 punti. Denzel Dumfries, in una recente concessa a gianlucadimarzio.com, condivide le sue impressioni su una partita che si è rivelata essere un vero banco di prova per lui e la sua squadra. Le difficoltà del sintetico Dumfries non ha esitato a sottolineare le problematiche poste dal terreno sintetico su cui si è svolto l’ultimo incontro della sua squadra, una superficie che, sebbene non sia estranea all’atleta, può presentare difficoltà di adattamento a chi non è abituato a giocarci regolarmente. Questo elemento ha contribuito a rendere l’incontro più impegnativo, non soltanto dal punto di vista fisico ma anche tattico, […]

