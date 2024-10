L’attaccante nerazzurro, che già l’anno scorso ebbe un impatto molto sorprendente, non smette di crescere. I goal che decidono le partite, l’intensità e la leadership: elementi che non mancano quando si parla di Marcus Thuram all’Inter. L’attaccante francese sta dimostrando di essere un elemento chiave per la squadra nerazzurra, portando a casa risultati importanti non solo nel campionato italiano, ma anche nelle competizioni europee. Sempre Thu-La La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come ieri si sia manifestata ancora una volta tutta la forza della Thu-La nonostante i minuti in campo siano stati pochi. Questa partnership, sia in campo che fuori, genera un dinamismo offensivo che lancia la squadra verso la vittoria. Il loro entusiasmo e la capacità di supportarsi a vicenda amplificano le opportunità offensive per l’Inter, rendendo ogni attacco un momento potenzialmente decisivo per l’esito della partita. La crescita del francese La rosea sottolinea come Marcus Thuram sia migliorato […]

