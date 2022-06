L’attaccante italo-brasiliano ritiene conclusa la sua avventura in Sardegna e ha almeno tre offerte tra cui scegliere.

Joao Pedro lascerà sicuramente il Cagliari dopo l’amara retrocessione maturata nella stagione appena conclusa. A lui si è interessato immediatamente il Monza neopromosso salvo poi constatare che i costi dell’operazione potrebbero essere troppo onerosi, c’è anche un’ipotesi Salernitana ma non è la più calda al momento.

IM_Ivan_Juric

Secondo il Corriere dello Sport l’attaccante sarebbe stimolato dal progetto del Torino di Juric: i granata aspettano di concretizzare la cessione di Gleison Bremer per disporre del denaro sufficiente per formulare l’offerta decisiva al Cagliari. Restano sullo sfondo due possibilità estere, una qatariota, ritenute allettanti dall’italo-brasiliano ma non al livello di quelle italiane; quel che è certo è Joao Pedro non resterà in Sardegna.

