L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha fatto il punto sul mercato della sua squadra.

Dopo la premiazione di tutte le squadre promosse dalla Serie B alla Serie A, Adriano Galliani è stato intervistato riguardo il mercato del Monza; ecco le sue parole. “Due giocatori, Ranocchia e Cragno, sono già arrivati. Ieri Sensi è stato a casa mia e abbiamo parlato”.

Stefano Sensi

“Gli ho lasciato un paio di giorni per decidere e speriamo che possa arrivare. Pinamonti? Un giocatore buonissimo, ma molto costoso. Vediamo. Pessina? Anche lui molto molto costoso. Vediamo…”. Inter e Monza sono d0accordo per il prestito secco dell’ex centrocampista del Sassuolo, è attesa in questi giorni la sua decisione definitiva ma i brianzoli sono alquanto ottimisti.

