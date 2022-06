Il bosniaco non fa parte del progetto dei catalani ma il suo ingaggio lo rende veramente poco appetibile sul mercato.

Sta per iniziare il terzo anno al Barcellona per Miralem Pjanic, centrocampista arrivato dalla Juventus in cambio del cartellino del brasiliano Artur. Si tratta di uno scambio col senno di poi molto infelice visto che nessuno dei due centrocampisti ha più fatto bene.

Miralem Pjanic Alexandre Lacazette

Secondo Sport il Barcellona sta cercando una sistemazione per il bosniaco ed è disposto a darlo anche in prestito, come avvenuto nell’ultima stagione che l’ex Roma ha giocato al Besiktas. I 7,5 milioni di stipendio percepiti però rendono molto difficile una sua uscita, Pjanic ha fatto molto bene in Italia ed i catalani sperano perciò in qualche offerta ma per ora tutto tace.

