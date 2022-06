L’attaccante nerazzurro ha già svolto le visite mediche con la squadra belga dopo aver trascorso un anno in Svizzera.

Sebastiano Esposito è praticamente un giocatore dell’Anderlecht, l’attaccante di Castellammare di Stabia ha già svolto le visite mediche per quello che sarà il suo nuovo club per almeno un anno. Sì perché i belgi hanno insistito per inserire un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

IM_pallone_serie_A_2020

I nerazzurri però credono nel ragazzo e potrebbero contro-riscattarlo per 6,5 milioni, lo riporta Het Laatste Nieuws. Esposito dunque continua all’estero il suo periodo di crescita dopo l’annata altalenante vissuta al Basilea; una stagione condizionata da qualche cosa buona in campo ma anche qualche atteggiamento rivedibile in allenamento e fuori dal campo.

