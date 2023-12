Tiago Djalo può arrivare all’Inter già a gennaio? Il difensore vuole anticipare il suo addio al Lille, i nerazzurri riflettono

Il calciomercato Inter potrebbe avere uno scossone inaspettato in merito alla trattativa per l’arrivo di Tiago Djalo. I nerazzurri avevano già trovato un accordo di massima per il trasferimento a giugno a parametro zero del portoghese, il quale però adesso preme per lasciare il Lille già a gennaio.

A parlarne è Calciomercato.com, che spiega come in Viale della Liberazione ci siano delle considerazioni in corso sul da farsi. Un’operazione in entrata a gennaio non era nei piani, ma potrebbe servire per evitare di farsi soffiare il calciatore dalla concorrenza. La cifra che potrebbe bastare per convincere il club francese ad una cessione anticipata del centrale è sui 5 milioni di euro.

L’articolo Djalo Inter, il difensore vuole lasciare il Lille a gennaio! Considerazioni in corso sul suo acquisto proviene da Inter News 24.

