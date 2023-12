Djalo Inter, Marchetti: «Nerazzurri davanti, ma la Juve ci può provare cosi» Le parole dell’uomo mercato

Intervenuto ai microfoni di TMW, Luca Marchetti, ha parlato di Tiago Djalo, difensore da tempo nel radar dell’Inter:

«La Juventus è in forte pressing su Tiago Djalo del Lille. Il giocatore andrà a scadenza il prossimo giugno e naturalmente ci sono molte squadre interessate a lui: su tutte Inter (che si è mossa per prima) e Atletico Madrid. Insomma non due avversari da poco, considerando anche che i nerazzurri in questo momento sembrano in vantaggio, per giugno. La mossa della Juve sarebbe quella di prendere il giocatore subito, pagando un indennizzo al Lille: vedremo se è una strategia vincente. Eventualmente potrebbe essere lui un nuovo arrivo in difesa, anche se in realtà, visto che è al momento infortunato e che avrebbe bisogno di giocare con continuità potrebbe essere subito girato in prestito. Gli infortuni “costringono” al mercato le milanesi. Al di là del discorso Djalo che abbiamo appena fatto, l’Inter visto l’infortunio di Cuadrado sta valutando Tajon Buchanan (canadese classe 1999) del Bruges»

