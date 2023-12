I nerazzurri sono in una mezza emergenza per quel che riguarda gli infortuni e da ieri sera anche il capitano ha problemi.

L’Inter abbandona il primo trofeo stagionale, quello che da 2 anni consecutivi la vedeva trionfare, per mano del Bologna; i rossoblù stanno diventando una vera maledizione per gli uomini di Inzaghi visto che anche in campionato sono riusciti ad uscire indenni da San Siro.

Stefan De Vrij

Le condizioni dell’argentino

I tifosi nerazzurri sono molto preoccupati per le condizioni dell’uomo più rappresentativo dell’Inter Lautaro Martinez: il Toro è stato costretto a giocare anche ieri per l’infortunio di Alexis Sanchez di cui parleremo più avanti. L’argentino ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto evitare i supplementari prima di accusare un affaticamento muscolare. Il numero 10 ha tranquillizzato la panchina prima alla fine dei regolamentari e quindi Inzaghi lo ha tenuto ancora in campo: forse non è stata una buona mossa. In panchina infatti è stato fasciato e lui si è coperto il volto col cappotto forse più per l’errore dagli 11 metri. Sky Sport ha rivelato che domani verrà sottoposto ad esami strumentali e se ne saprà di più: al momento l’Inter è moderatamente ottimista e spera sia solo un affaticamento.

Verso due rientri

Il cileno e De Vrij oggi si sono allenati ancora a parte ma a ritmo elevato: domani dovrebbero tornare in gruppo e se così fosse verrebbero convocati per la partita di sabato pomeriggio contro il Lecce. Dumfries sembra più indietro al momento, per lui ci sono speranze di rientro nell’ultima partita del 2023.

L’articolo L’Inter fa la conta degli infortunati: domani giorno decisivo per 3 giocatori proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG