Javier Tebas, presidente de La Liga, ha parlato attaccando il CEO di A22, Bernd Reichart, sulla questione Superlega.

PAROLE – «Tanto per essere chiari, in modo che non ci siano dubbi e che nessuno vada erroneamente a riaprire il bar per bere fino alle 5 del mattino, come sembra abbia fatto stanotte il CEO Bernd Reichart. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che le regole di ammissione alle competizioni di FIFA e UEFA sono trasparenti, ma non che dovrebbero ammettere la Super League. Al contrario, sottolinea che i criteri di ammissione delle competizioni devono essere trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Principi che sono appunto incompatibili con la Super League».

