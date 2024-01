Djalo Juve, da domani può arrivare il sostituto di Alex Sandro: cifre e dettagli del colpo spiegate da Tuttosport

Da domani ogni giorno è buono per l’arrivo di Djalo alla Juve. Il difensore è atteso la prossima settimana al J Medical per le visite mediche di rito che saranno importanti anche per capire il suo percorso di recupero dall’infortunio al crociato destro patito lo scorso anno. Come spiegato da Tuttosport, sotto questo punto di vista non dovrebbero esserci sorprese.

Il difensore lascerà il Lille per 3,5 milioni (cifra che la Juve pagherà con la cessione di Ranocchia al Palermo) più altri 3,5 di bonus e il 10% della futura rivendita. Il sostituto di Alex Sandro firmerà un contratto fino al 2028, con Allegri che è già pronto ad iniziare a fargli conoscere l’ambiente bianconero e il campionato di Serie A.

The post Djalo Juve, da domani può arrivare il sostituto di Alex Sandro: cifre e dettagli del colpo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG