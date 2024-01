Simone Inzaghi ha parlato in conferenza nel post gara col Monza, vinta dall’Inter 1-5: le parole del tecnico

In conferenza stampa post Monza e Inter della 20^ di Serie A, Simone Inzaghi parla così dello scontro Scudetto contro la Juve.

PRESSIONE DELLA JUVE – «Pensiamo solamente a noi stessi ragionando una gara alla volta. Non va bene pensare agli altri oppure alle partite che ci aspettano. Sicuramente i punti messi insieme sono tanti, le vittorie non sono mai scontate e la squadra sta avendo un grande ruolino di marcia ma mancano ancora 18 gare e in palio ci sono davvero tanti punti. Dobbiamo continuare così».

POSSIBILITA’ DI ESSERE SOTTO LA JUVE DOPO LA SUPERCOPPA – «Lo sapevamo, è tutto nuovo per tutti e non solo per noi».

