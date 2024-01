Djaló Juve, è atteso a Torino per lunedì. Sarà il primo colpo dell’era Giuntoli, tutte le cifre e i dettagli

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lunedì dovrebbe essere la giornata di Tiago Djaló in bianconero.

L’arrivo a Torino del difensore portoghese è atteso per l’inizio della prossima settimana. Trasferimento dal Lille per 3,5 milioni di euro più bonus. Sarà il primo colpo in entrata dell’era Giuntoli alla Juve.

