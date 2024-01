Rinnovo Rabiot: NOVITÀ sul futuro del francese! E Allegri potrebbe risultare ancora una volta decisivo, i dettagli

La qualificazione anticipato alla prossima Champions League potrebbe cambiare anche le tempistiche del rinnovo di Adrien Rabiot. Il francese ha già mandato segnali e messaggi d’amore al club bianconero.

L’idea della Juve potrebbe essere quella di un rinnovo triennale, fino al 2027, per blindare definitivamente il centrocampista. A fare la differenza, come riferito da Tuttosport, sarà anche la guida tecnica: con la permanenza di Allegri, infatti, aumenteranno le chance di rinnovo per Rabiot.

