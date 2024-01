Djalo Juve, è tutto fatto: Ranocchia al Palermo sblocca l’affare. Il difensore aspetta il via libero per andare a Torino

Nelle prossime ore sono previste le visite mediche di Filippo Ranocchia che poi volerà a Palermo per diventare un giocatore rosanero a tutti gli effetti, portando alla Juve i 3,5 milioni necessari per chiudere l’affare Djalo col Lille. A riferirlo è Luca Marchetti a Sky Sport 24.

Come spiegato da Fabrizio Romano via Twitter, poi, il difensore aspetta il via libero definitivo per andare a Torino e iniziare la sua avventura bianconera.

