Frey sgancia la bomba: «Benzema può essere una possibilità per l’Inter». La rivelazione dell’ex portiere sulla rivale della Juve

Frey a Tv Play ha fatto una rivelazione di mercato sull’Inter e il possibile colpo Benzema. Queste le parole dell’ex portiere sulla rivale scudetto della Juve.

FREY – «Benzema è in rottura con l’Arabia Saudita, potrebbe essere sul mercato già a gennaio ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo ma nemmeno smentisce. La priorità è l’uscita di Sanchez se andrà via dall’Inter può essere una possibilità».

