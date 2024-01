Retroscena di calciomercato, ecco perché il nuovo acquisto della Juve Djalo ha scelto la Vecchia Signora e ha rifiutato l’Inter

Primo giorno di scuola per Djalo. Il nuovo acquisto della Juventus è intervenuto infatti in conferenza stampa per presentarsi ai tifosi bianconeri. Com’è noto, l’ex Milan ha preferito la Vecchia Signora all’Inter (i nerazzurri erano interessati) e (tra le tante domande), gli è stato chiesto il motivo.

RIFIUTO INTER – «Ho sentito che la Juve mi dava un’opprtunità grande. Sono contetno di essere qui in club grande con molta storia e ho fatto bene a firmare con la Juve».

