Djalo Juve, l’affare lo finanzia Ranocchia: i dettagli sulla trattativa per la cessione del giovane centrocampista

La Juve ha un’indice di liquidità negativo e quindi, per portare a termine il colpo Djalo, è al lavoro per una cessione. Su questo fronte è Filippo Ranocchia quello più vicino a lasciare i bianconeri, visto è in procinto di passare al Palermo.

Attraverso la cessione del giovane centrocampista, che terminerà il suo prestito al Palermo, la Juve sbloccherà definitivamente la trattativa per Djalo. A riferirlo è Di Marzio a Sky Sport.

