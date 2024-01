Iling-Junior richiesto dal Monza: la Juve dice no. Il motivo del rifiuto per l’esterno inglese titolare con la Salernitana in Coppa Italia

Iling-Junior è stato richiesto dal Monza per questa sessione di mercato di gennaio con la formula del prestito. La Juve, tuttavia, ha risposto no alla proposta del club allenato da Palladino.

L’esterno inglese, titolare con la Salernitana in Coppa Italia, è stato bloccato dal club perché, come spiegato da Di Marzio a Sky Sport, “se non entra nessuno non esce nessuno“.

