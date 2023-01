Non è certa la permanenza di Berat Djimsiti all’Atalanta a gennaio. Su di lui c’è l’interesse del Monza intenzionato a trattare

Se da una parte l’Atalanta prova a trattare per Beukema, dall’altra parte la difesa è un reparto non esente da possibili cessioni: per esempio nei confronti del giocatore albanese Berat Djimsiti, autore fino ad ora di una stagione con tante ombre e poche luci.

Attualmente risulta un forte interesse da parte del Monza: intenzionata nei prossimi giorni a presentare qualche bozza di trattativa. Una situazione assolutamente da monitorare sia in entrata che in uscita.

L’articolo Djimsiti, occhio al Monza. Possibile trattativa con l’Atalanta proviene da Calcio News 24.

