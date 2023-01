Dopo la buona prestazione contro l’Udinese da subentrato, Allegri valuta Paredes come titolare in Juve Napoli

Allegri valuta di far partire titolare Paredes contro il Napoli. Nella vittoria della Juve contro l’Udinese è entrato dalla panchina contribuendo in maniera determinante alla vittoria con il lancio che ha permesso a Chiesa di servire l’assist per il gol decisivo di Danilo.

Il tecnico bianconero, visto l’impatto del centrocampista argentino, potrebbe quindi decidere di schierarlo titolare nel centrocampo della Juve, per la prima volta nel 2023. A riferirlo è Il Messaggero.

