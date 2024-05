L’allenatore Roberto Donadoni ha detto la sua sul momento attuale del club rossonero ma non solo.

Il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha pubblicato una vide-intervista a Roberto Donadoni: ecco le sue parole. “Il bilancio di Pioli al Milan può essere assolutamente un bilancio positivo. E’ chiaro che il club, i tifosi in generale, hanno l’ambizione, la voglia, di puntare sempre a qualcosa sempre di più, però credo che con il materiale umano che ha avuto a disposizione in questi anni non gli si possa imputare più di tanto”.

Sull’attaccante esterno portoghese

“Negli anni passati se ne sono trovati di giocatori che hanno caratteristiche chiaramente al di sopra della media e che magari faticano per un motivo o per un altro. Leao, putroppo per lui, è in questa categoria oggi. Ha indiscutibili potenzialità perché possa diventare un top player, però ancora deve fare questo ulteriore salto di qualità probabilmente caratteriale”.

Rafael Leão

Il centravanti del Bologna

“Personalmente Zirkzee è un giocatore che mi piace, che ha ottime qualità e ottime potenzialità. E’ un giocatore che ha fatto molto bene, che sta facendo molto bene, quindi si può pensare di poterlo vedere in qualche club di livello superiore. Direi che fra gli attaccanti di nuova generazione è uno di quelli che mi piace di più”.

Su Sesko

“E’ un giocatore abbastanza completo, un giocatore che può comunque finalizzare, è un giocatore che dialoga bene con i compagni, è un giocatore che sa gestire bene la palla e quindi non solo negli ultimi 20 metri ma viene anche indietro. Direi che da questo punto di vista è un giocatore abbastanza moderno”.

