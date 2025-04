Donnarumma all’Inter Un’operazione che potrebbe concretizzarsi solo con una cessione clamorosa

L’Inter sta monitorando la situazione di Donnarumma, ma c’è una condizione precisa per il suo arrivo.

Ogni squadra di successo parte da basi solide, e questo vale in particolare per il ruolo del portiere. Un numero uno affidabile è essenziale per costruire un futuro vincente, come ben sa Giuseppe Marotta, che ha lavorato su diversi fronti per rendere l’Inter una delle squadre più forti d’Europa. In questo senso, la dirigenza nerazzurra non ha fretta di apportare modifiche al reparto, visto che attualmente la situazione tra i pali è solida. Le operazioni in entrata sono previste in altri reparti e sono tante ma sul mercato mai dire mai.

Sommer e Martinez: una coppia di portieri su cui puntare

Al momento, l’Inter può contare su una coppia di portieri di livello internazionale. Yann Sommer, con la sua esperienza, è un punto di riferimento per la squadra, grazie alla sua capacità di mantenere la calma in momenti cruciali. Josep Martinez ha dimostrato di poter crescere al fianco dell’esperto svizzero, rispondendo sempre presente quando chiamato in causa. La fiducia dell’Inter in entrambi i portieri è alta, tanto che, al momento, non sembrano esserci urgenze immediate per il reparto.

Donnarumma: l’opportunità nel 2026, ma solo con una condizione

Nonostante la solidità attuale, secondo Inter Live, il club non ha scartato l’idea di aggiungere Gianluigi Donnarumma al proprio organico, ma solo in un caso molto specifico. Il portiere del PSG, ex Milan, potrebbe arrivare a parametro zero nel 2026, ma solo se la valorizzazione di Josep Martinez portasse una maxi offerta. La cessione dello spagnolo potrebbe finanziare l’acquisto del numero uno azzurro, ma questo scenario rimane complesso e lontano dal concretizzarsi. L’Inter, pur interessata, è ben consapevole dei costi legati a un’operazione di questo tipo, rendendo l’idea di una coppia Donnarumma-Sommer poco probabile.

Leggi l’articolo completo Donnarumma all’Inter Un’operazione che potrebbe concretizzarsi solo con una cessione clamorosa, su Notizie Inter.