Offerta dell’Inter a David: è il momento giusto per il grande sì?

Jonathan David sta valutando una proposta milionaria dall’Inter, ma l’incertezza regna ancora sovrana.

Jonathan David è uno degli attaccanti più ricercati del panorama calcistico internazionale. Con un contratto che scade il 30 giugno 2025, l’attaccante canadese è destinato a diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Il suo valore è in continua crescita, grazie anche alle ottime prestazioni con il Lille, ma ciò che rende ancora più interessante la sua situazione è il suo status di svincolato. Dopo aver deciso di non rinnovare con il club francese, David è ora al centro dell’attenzione di numerosi top club, tra cui l’Inter, che sta cercando di anticipare la concorrenza per assicurarsi il talento del centravanti. Il canadese non è l’unico obiettivo nel reparto offensivo.

L’Inter punta su Jonathan David: l’offerta già sul tavolo

L’Inter ha deciso di agire con decisione, mettendo sul piatto una proposta concreta per il calciatore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur su X, il club nerazzurro ha avanzato un’offerta di ingaggio da 5 milioni di euro annui per un contratto quinquennale. Una cifra che dimostra la volontà dell’Inter di assicurarsi il giocatore, ma allo stesso tempo il club dovrà fare i conti con la forte concorrenza che si sta formando intorno a David. In Italia non sono solo i nerazzurri a essere interessati, ma anche diversi club di Premier League, che stanno preparando offerte altrettanto competitive per l’attaccante.

David si prende tempo per decidere: cosa accadrà davvero?

La vera incognita riguarda ora la risposta di Jonathan David. L’attaccante canadese, pur avendo ricevuto una proposta sostanziosa dall’Inter, ha deciso di prendersi del tempo per valutare tutte le opzioni. Non è solo l’Inter a lottare per il suo ingaggio, con vari club pronti a entrare nella corsa. La domanda ora è: David sceglierà l’Inter o opterà per un’altra destinazione, magari in Premier League? Il tempo dirà se l’Inter riuscirà a spuntarla in questo intrigante duello di mercato. Le richieste del centravanti, sia in termini di stipendio che di bonus alla firma, sono maggiori rispetto alla proposta dell’Inter: c’è però da dire che ad oggi nessuno ha mostrato la volontà di volerle esaudire.

