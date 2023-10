Donnarumma: «Caso scommesse? Dobbiamo pensare al campo. Vicini a Tonali e Zaniolo». Le parole del capitano della Nazionale

Anche Gigio Donnarumma, a Sky Sport, ha parlato dopo il caos scommesse, che vede coinvolta anche la Juventus con Fagioli.

CASO TONALI E ZANIOLO – «Sono state ore difficili, noi siamo vicini a Zaniolo e Tonali umanamente e sportivamente, ci dispiace perdere due ragazzi forti. Stavamo creando un bellissimo gruppo, ma gli saremo sempre vicini. Quello che è successo non ci tocca, dobbiamo pensare al campo. Dobbiamo dare tutto, siamo professionisti. Abbiamo fatto una grandissima settimana, la mano del mister si vede e quindi siamo concentrati per domani e per martedì».

The post Donnarumma: «Caso scommesse? Dobbiamo pensare al campo. Vicini a Tonali e Zaniolo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG