Spalletti: «Vicini a Tonali e Zaniolo, spero di rivederli presto». Le dichiarazioni del commissario tecnico

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sul caso scommesse che ha colpito anche la Nazionale, oltre alla Juve con il caso Fagioli.

SPALLETTI – «È stata una notte difficile, questa in un altro senso. Quando devi portare a casa risultati importanti è chiaro ci sia un po’ di attesa, un po’ di ansia nel giocare e in questa notte c’era amarezza. Col passare delle ore tutta la squadra era vicina a Tonali e Zaniolo, tutti eravamo dispiaciuti. Gli staremo vicini anche dopo che caleranno i riflettori e poi è giusto cercare di aiutarli a difendersi per quelli che sono i fatti e gli eventi successi. Se poi sono state commesse cose irregolari è giusto pagare. Le parole di Gravina hanno fatto chiarezza su tutto, siamo d’accordo con il presidente e il Ministro, che hanno parlato del rischio di cadere in tentazione. Dobbiamo sforzarci per parlare a questi giovani che ci sono delle insidie, dobbiamo trovare il modo di creare un’attenzione particolare a cosa succede».

