Zaniolo e Tonali: «Solo poker e blackjack, mai scommesso sul calcio». Retroscena dopo il “blitz” a Coverciano

Repubblica ha svelato nuovi retroscena su Zaniolo e Tonali, ieri a colloquio con le forze dell’ordine a Coverciano nel ritiro della Nazionale.

«Era solo poker e blackjack», avrebbero ammesso in lacrime i due. Successivamente, non hanno negato l’uso di piattaforme illegali, dichiarando però di non aver mai scommesso sul calcio.

