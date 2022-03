Il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma prova a reagire dopo l’errore nell’ultima gara di Champions League.

L’estremo difensore del Paris Saint Germain e della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha commesso un brutto errore negli ottavi di finale di ritorno di Champions League. L’ex Milan ha subìto la pressione di Benzema che lo ha portato a sbagliare un disimpegno nell’azione che ha portato al pareggio del Real Madrid. L’italiano prova a mettersi tutto alle spalle con un post su Instagram.

Gianluigi Donnarumma

“L’eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue 1, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris“.

