Il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma chiede al suo club di evitare l’alternanza dei portieri nella prossima stagione.

Gianluigi Donnarumma chiarisce a France Presse che non vuole più vivere una stagione tra campo e panchina. “Che voto mi do per questa stagione? Non è stata facile, diciamo un 7. So di poter fare di più, non ho giocato tante partite, solo la metà, e non è stato facile perché nelle condizioni in cui ho vissuto non ho potuto rendere al massimo”.

Gianluigi Donnarumma

“Ma sono convinto di poter dare molto di più a questo club. Ho un ottimo rapporto con Keylor, siamo due bravi ragazzi, abbiamo capito la situazione, ma è stata dura per lui e per noi, ma diciamo che ce la siamo cavata bene, con tutto il gruppo e soprattutto tra noi due. Io penso che non dovrebbe esserci l’alternanza dei portieri, il club deve fare delle scelte. Certo che resterò al Paris Saint Germain“.

