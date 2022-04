L’allenatore del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino si dice sicuro che lui e l’attaccante Kylian Mbappé resteranno a Parigi.

Mauricio Pochettino ha parlato del futuro suo e di Mbappé nella conferenza di vigilia della gara contro lo Strasburgo negando le loro partenze. “Resteremo al Psg al 100%. È così che mi sento oggi. Questo è quello che posso dire oggi. Non posso dire nient’altro. È così che mi sento in questo momento. Questo è il calcio e non sappiamo mai cosa potrebbe succedere”.

Leonardo

“Ma devo rispondere alla domanda in base a come mi sento oggi. Ed è quello che ho fatto. Non ci sono stati colloqui concreti con la dirigenza, al di là di ciò che è normale in termini di piani e di ciò che abbiamo fatto finora. Abbiamo una relazione naturale. Comunichiamo a seconda delle circostanze del momento, ma il rapporto e la comunicazione sono buoni. Continuiamo a lavorare sodo, non solo pensando al presente, ma anche con la responsabilità in questo lavoro che è pensare al futuro. Quindi è quello che stiamo facendo“.

