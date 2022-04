L’ex calciatore francese Jerome Rothen, ora opinionista, commenta le voci che vedono Antonio Conte come futuro allenatore del PSG.

Jerome Rothen a Rmc Sport non risparmia critiche alle scelte del Paris Saint Germain. “Al Psg non serve Conte. Il club ha bisogno di ricostruirsi un’immagine, di persone appassionate che diano tutto per rilanciare la squadra”.

Leonardo

“Non sto dicendo che Conte non lo sia, ma in base a quanto leggo mi sembra sia più interessato al suo libretto degli assegni. Ci serve un direttore sportivo che abbia idee chiare e che siano in linea con i valori del club che vanno con i valori e l’istituzione del Paris Saint-Germain. Questa è la cosa più importante“; chiaro quindi il giudizio su quello attuale, Leonardo.

