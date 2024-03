Donnarumma Milan, Luis Enrique sicuro: «Voglio che sia un leader del PSG». Le dichiarazioni sull’ex portiere rossonero

L’allenatore del PSG Luis Enrique ha elogiato in conferenza stampa le ultime prestazioni dell’ex Milan Donnarumma, sempre più apprezzato in Francia.

PAROLE – «È una bella notizia, non c’è niente di più importante per un giocatore che avere la fiducia dei suoi tifosi, di tutti. Lui ha sempre avuto quella del suo allenatore: avere un grande portiere come lui è molto importante, siamo tutti molto contenti di vedere le sue prestazioni, le sue parate, la sua capacità di migliorare. Vogliamo che sia un leader della squadra. Ha una visione del campo più ampia e può aiutare i suoi compagni».

