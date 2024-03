Gimenez Milan, che numeri in Olanda! Il Feyenoord lo valuta come un top: chiesta questa CIFRA. Le ultime sull’attaccante

Tra i profili che il calciomercato Milan sta valutando per la prossima stagione, c’è sicuramente quello di Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 del Feyenoord.

I numeri dell’attaccante nel campionato olandese impressionano: in 23 partite ha siglato 20 reti e fornito 4 assist mentre in Champions League in 4 presenze ha segnato 2 reti condite da un assist. Per questo motivo, come riportato da Transfermarkt , il valore di mercato dell’attaccante è di 50 milioni di euro. Per privarsene, il Feyenoord chiederà quindi una cifra molto alta.

