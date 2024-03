Mercato Milan, RETROSCENA Camarda: c’entra la Juventus. Ecco cosa è successo in passato e le ultime sulla firma con i rossoneri

Il Milan vorrebbe vorrebbe posticipare la firma di Francesco Camarda all’estate, in maniera tale da estendere la durata massima dell’accordo (3 anni per i minorenni) dal 2026 al 2027, arrivando così a tre stagioni intere.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in passato, Camarda è stato molto vicino alla Juventus. A 14 anni il giovane calciatore firmò il vincolo con il Milan, un accordo per accompagnarlo dai 14 ai 16 anni. In quel periodo fu proprio il club bianconero a provare a strapparlo ai rossoneri: al classe 2008 e alla sua famiglia fu presentato un progetto di crescita preciso. La trattativa c’era, ma alla fine Camarda optò per il Milan, squadra che tifa sin da bambino.

