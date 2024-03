Probabili formazioni Milan Empoli: diversi cambi rispetto alla sfida di Europa League. Le scelte di Pioli per il match di campionato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli rivoluziona la formazione del Milan in vista della sfida di campionato contro l’Empoli, in programma domani pomeriggio a San Siro. Sono sei cambi rispetto la gara vinta in Europa League contro lo Slavia Praga. Ecco la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

