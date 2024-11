Nuovo “caso” a Milanello? Pare proprio di sì. Ecco cosa agita Fonseca e il Milan, problema emerso molto chiaro nelle ultime ore.

Il Milan vince a Bratislava ma non convince, affatto. Non lo fa a livello di gioco, non lo fa a livello di solidità che oramai sarebbe dovuta essere risolta una volta e per tutte. Poche note liete, a parte i tre punti, e l’ombra di un nuovo “caso” che si affaccia a Milanello

Poco tempo a disposizione per risolverlo visto che sabato il Milan sarà subito in campo contro l’Empoli, in una sfida di campionato quanto mai decisiva per non perdere altro prezioso terreno dalle inseguitrici che sembrano più agguerrite che mai a mantenere il passo.

La magra vittoria e il nuovo “caso” a Milanello

La vittoria non ha aiutato molto a rinsaldare le certezze in casa Milan anzi, se possibile ha generato nuove incertezze. E’ lo stano destino dei rossoneri di questa stagione che, pur vincendo, non danno sensazione di essere davvero usciti da un tunnel nel quale si ripetono sempre gli stessi errori. Fonseca avrà a disposizione davvero poco tempo per analizzare il tutto e prendere le contromisure in relazione al nuovo “caso” che sta sorgendo a Milanello. La sfida di sabato contro l’Empoli in campionato è davvero dietro l’angolo e non sono ammessi passi falsi per alcun motivo. Perdere ulteriore terreno, con la sfida a Bergamo contro l’Atalanta del 6 dicembre, sarebbe un autogol gravissimo.

Un nuovo “caso” a Milanello

Durante l’incontro contro lo Slovan Bratislava, Paulo Fonseca ha fatto una mossa significativa sostituendo Noah Okafor prima della fine del primo tempo, un segnale chiaro di insoddisfazione nei confronti della prestazione del calciatore. Questa scelta lascia intendere che il margine di tolleranza per le prestazioni sottotono è ridotto, soprattutto in contesti in cui ogni giocatore dovrebbe cogliere l’opportunità per dimostrare il proprio valore. Okafor, in particolare, non è riuscito ad apportare il contributo sperato, risultando inefficace rispetto alle aspettative e facendo rimpiangere l’assenza di Rafa Leao. La sua difficoltà nel creare occasioni e nel partecipare attivamente al gioco riflette una preoccupazione più ampia sulla capacità delle riserve di rispondere quando chiamate in causa. La partita ha altresì messo in risalto le difficoltà di altri giocatori riserve, fatta eccezione per Tammy Abraham, che è riuscito a distinguersi positivamente. Calciatori come Samu Chukwueze e Davide Calabria hanno mostrato limitazioni e incertezze, con quest’ultimo che ha avuto un ruolo chiave in una fase difensiva critica. Questi momenti di fragilità sollevano interrogativi sulla profondità e sull’affidabilità dell’intero organico a disposizione di Fonseca.

Noah Okafor

Le scelte future del tecnico

Guardando avanti, si preannunciano dei cambiamenti nell’11 titolare per le prossime partite, con Fonseca pronto a ripristinare giocatori come Emerson Royal e a valutare alternanze nella difesa. La situazione attuale evidenzia una ricerca continua di soluzioni ottimali in mediana, con giocatori come Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders che non trovano alternativa diretta nelle loro posizioni. Questo scenario mette in luce le sfide che il tecnico dovrà affrontare nel gestire l’equilibrio e le risorse del suo team.

