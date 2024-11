Un gol non allunga la vita, sembra proprio questo il caso. Il Milan ha altri piani e prepara già un futuro senza il rossonero.

Qualcuno diceva anni fa che una telefonata allungasse al vita, non è di certo applicabile al calcio e al caso specifico di Casa Milan il noto slogan TV degli anni ’90. Le prestazioni del rossonero non sono ancora tali da pensare a una sua conferma.

Non solo, il Milan starebbe già pianificando un futuro senza di lui e le prossime settimane, in tal senso, potrebbero già essere decisive per delineare una strategia d’azione chiara e risolutrice per l’immediato futuro.

Le consapevolezze da Bratislava e il piano a sorpresa del Milan

Il Milan ha vinto in terra slovacca conquistando tre punti fondamentali per il prosieguo del cammino europeo. Oltre il risultato però, poche altre belle notizie. Molti invece gli interrogativi sul futuro e idee che si accavallano su come rinforzare una rosa che dimostra di avere qualità ma a cui manca quel qualcosa che possa davvero fargli fare quel salto di livello che i tifosi tanto bramano. Ironia della sorte, il cambiamento potrebbe riguardare anche il rossonero che, recentemente, ha trovato la via della rete ma che potrebbe non rientrar ugualmente nei piano societari che, raccontano gli ultimi rumors, sarebbero già orientati altrove.

Il gol non basta, il Milan ha altri piani

Abraham ha incontrato la rete sbloccando la partita con un gioco di squadra ben orchestrato, culminato nell’assist per il gol di Christian Pulisic. La sua abilità nel proteggere il pallone e nell’allestire giocate ha avuto un ruolo chiave anche nella seconda rete, realizzata da Rafa Leao, in cui Abraham ha sfoggiato un velo determinante. Infine, ha concretizzato la sua contribuzione segnando di persona il terzo gol, dimostrando di poter essere l’uomo in più anche nei momenti di necessità. Nonostante i momenti di gloria, il Milan si confronta con l’esigenza di rinforzare la propria linea offensiva. Al momento, il contributo dei centravanti non sembra sufficiente a soddisfare le ambizioni del club, che sogna un attaccante capace di garantire una ventina di gol a stagione. In questo contesto, le prestazioni di Abraham e dei suoi compagni d’attacco sono sotto osservazione, con la speranza che possano incrementare il loro apporto realizzativo. Mentre Abraham cerca di consolidare la sua posizione e di dimostrare il suo valore, il Milan guarda già al futuro, valutando opzioni per potenziare il reparto offensivo. Santiago Gimenez del Feyenoord emerge come candidato principale, con il giocatore che ha già mostrato interesse per un trasferimento al club rossonero. Con una valutazione di circa quaranta milioni, il suo arrivo potrebbe significare una rivoluzione per l’attacco milanista, ponendo fine alla ricerca del tanto desiderato bomber.

Verso nuovi orizzonti

L’arrivo di Gimenez potrebbe segnare una nuova era per l’attacco del Milan, ma anche la fine del percorso per alcuni giocatori attuali, tra cui lo stesso Abraham. Nonostante le sue recenti prestazioni positive, il futuro dell’inglese appare incerto, con il club che valuta attentamente ogni opzione per rafforzare la squadra. Il calcio, come sempre, non si ferma, e il Milan è pronto a compiere i passi necessari per continuare a competere al massimo livello sia in Italia che in Europa.

